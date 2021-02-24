Киев, , 11:04 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к украинскому военному и политическому эксперту Юрию Дудкину. Соответствующую видеозапись выложил сам эксперт 24 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«У меня обыск, обвинение в гос. измене…», — написал он на своей странице.

Дудкин известен своей критикой украинской власти после государственного переворота 2014 года. Он часто появлялся в эфирах оппозиционных телеканалов NewsOne, Zik и 112.ua.

«Да, он острый журналист, да, он эмоционально высказывается, но с каких это пор… у нас за какие-то мнения, даже очень эмоциональные, вдруг проводятся обыски дома?» — прокомментировал новость журналист Владимир Кацман в эфире телеканала 112.ua.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в государственной измене известному украинскому блогеру и политику Анатолию Шарию. Несмотря на многочисленные попытки адвокатов блогера встретиться со следователем и ознакомиться с материалами уголовного дела, в СБУ заявили, что Шарий, живущий за пределами Украины, «скрывается от следствия».

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