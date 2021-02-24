Прага, , 11:00 — REGNUM Новое дополнение для игры Arma 3 добавит в проект виртуальный музей. Об этом 23 февраля сообщил портал PCGamesN.

В дополнении Art of War геймеры смогут посетить выставку, посвящённую войне и искусству, а также пройти новый уникальный одиночный сценарий. Сообщается, что все средства с продажи DLC (загружаемый контент) будут направлены в Международный комитет Красного Креста (МККК).

Напомним, Arma 3 — это тактический шутер, разработанный чешской студией Bohemia Interactive. Его релиз состоялся в 2013 году.

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