Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбургской области утром 24 февраля начали открывать трассы, которые перекрывались днем ранее из-за неблагоприятных метеоусловий.

По данным ГУ МЧС по региону, с 09:00 по местному времени (07:00 мск) снято ограничение движения транспортных средств на участках трасс М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к пункту пропуска «Орск»); Каменноозерное-Медногорск. С 10:10 возобновлено движение транспорта на трассах Гай-Орск; Орск-граница республики Башкортостан км 0+000 км 25+000. С 10−30 открыты дороги Октябрьское — Кузьминовка; Октябрьское — Благодарное; подъезд к поселку Взгорье от автодороги Октябрьское-Благодарное; подъезд к поселку Зеленый Дол от автодороги Октябрьское-Благодарное.

Однако на смену пришли новые ограничения. Так, из-за сильной метели и плохой видимости закрыт участок дороги общего пользования (регионального или межмуниципального значения) Орск — граница Республика Башкортостан км 25+000 км 74+610, а также на участке автомобильной дороги общего пользования (регионального или межмуниципального значения) Мухраново — Чесноковка с 23+000 по км 42+000.