Симферополь, , 10:58 — REGNUM Говорящие о милитаризации Крыма представители США ведут себя как зомби, «уныло долдонящие одну и ту же мантру». Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН (Ричард Миллс), ведёт себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что естественное желание России обеспечить безопасность своих границ вызывает «лютую ненависть её недругов, устраивающих одну за другой провокации у берегов Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым территорией РФ и не отменят свои антироссийские санкции, пока Москва «не изменит свою политику в отношении Украины».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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