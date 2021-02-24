Ярославль, , 10:58 — REGNUM Рыбинский городской суд Ярославской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему директору судостроительного завода «Вымпел» Олегу Белкову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Катер «Грачонок» рыбинского завода «Вымпел» Yarregion.ru

Белков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ. Она подразумевает наказание за контрабанду широкого спектра вооружений и военной техники, а также стратегически важных товаров и ресурсов.

По неофициальным данным, в вину Олегу Белкову ставится его деятельность в качестве директора ООО «Судостроительная Верфь «Бэлл», которую Белков организовал в 2019 году после увольнения с «Вымпела». По данным открытых источников, в «судостроительной верфи» работают всего 2 человека. Фактически предприятие занималось перепродажей катеров, построенных «Вымпелом».

Два таких катера были проданы за границу в качестве прогулочных яхт. Между тем основное назначение судов — военное. Это и стало причиной возбуждения уголовного дела. Суд отправил Белкова под домашний арест до 15 апреля 2021 года. Завод «Вымпел» выполняет заказы ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Предприятие испытывает сейчас сложности, в том числе и из-за претензий заказчиков. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ и Росгвардия выиграли многомиллионные иски к предприятию, взыскав с него неустойки.

Это не первое подобное дело в Рыбинске. Ранее суд приговорил двух бывших сотрудников «ОДК-Сатурн», которые продавали в Китай технологии двойного назначения.

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