24 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 12:20 — REGNUM На днях изданию «Коммерсантъ» стало известно о том, что законопроект о создании на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) будет отозван из Госдумы и существенно доработан. Проект закона был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Однако при согласовании с ведомствами и представителями бизнеса вызвал замечания. Напомним, в июне прошлого года, как сообщалось на портале регулятора финансового рынка, ЦБ РФ рассказал об уже ведущейся работе над созданием централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента» (ЗСК или KYC) и разработке необходимых для ее запуска поправок в законодательство. С помощью сервиса клиентов банков будут распределять по зонам рисков на основании объективных критериев с точки зрения проведения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банки будут использовать информационный сервис, в рамках которого до них будет доводиться оценка риска клиента. На основе риска будет приниматься решение о проведении операции и открытии счета. Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский пояснял, что регуляторное ведомство рассчитывает таким образом снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций. Тогда как кредитные организации, в свою очередь, смогут сконцентрироваться на работе с сомнительными клиентами, что сократит превентивные ограничительные меры с их стороны при выявлении незначительных и «технических» рисков ОД/ФТ.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

Также напомним, что в «Вестнике Банка России № 55 (1889) от 05.07.2017» отражены «методические рекомендации об исполнении кредитными и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц», в которых говорится, что результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют о недостаточной эффективности осуществляемых банками и поднадзорными Банку России некредитными финансовыми организациями мероприятий по выполнению требований законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, являющихся иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (ДЛПМО) и российскими публичными должностными лицами (РПДЛ, при совместном упоминании — ПДЛ). Для повышения эффективности мер по выявлению ПДЛ ЦБ обращает внимание на необходимость реализации комплекса мер, определенных в правилах внутреннего контроля, с использованием при этом информации, размещаемой органами госвласти, как России, так и иностранных государств, на их официальных сайтах, и отражения информации о предпринятых мерах в анкете (досье) клиента. Для чего регулятор рекомендует организациям осуществлять следующие мероприятия: во-первых, в отношении определения понятий ИПДЛ и ДЛПМО принимать во внимание информацию, содержащуюся в письме Банка России от 18.01.2008 № 8‑Т, а во-вторых, для выявления при приеме на обслуживание российских ПДЛ использовать такие источники информации, как Указ президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» и информацию, размещенную на официальном сайте Банка России в отношении должностей членов Совета директоров самого ЦБ РФ. При этом заниматься самостоятельным мониторингом соответствующего российского законодательства ЦБ рекомендовал банкам в отношении должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом или правительством РФ, должностей в ЦБ РФ и государственных корпорациях, а также в отношении иных организаций, созданных в России на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемых президентом страны. Также регулятор рекомендовал использовать информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, которые заинтересованные лица, в том числе организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, могут использовать в своей деятельности. Речь шла о таких информационных источниках, как, например, Dow Jones Risk and Compliance (Factiva), система СПАРК, «Центр раскрытия корпоративной информации» агентства ЗАО «Интерфакс», ООО «Интерфакс — Ди энд Би» (система DBAI, GRS, отчеты «Знай своего клиента»), ЗАО «СКРИН», а также иные источники информации, доступные организациям на законных основаниях.

Вестник Банка России cbr.ru

Однако рекомендации остаются рекомендациями или остались ими отчасти. Видимо, так и зародилась идея создания новой информационной платформы Банка России «Знай своего клиента». Когда ЦБ представлял концепцию своего информационного сервиса представителям бизнес-объединений, они, как сообщалось на портале регулятора в том же июне прошлого года, положительно оценили идею создания платформы. Предприниматели заявляли, что в результате реализации проекта рассчитывают на сокращение количества неправомерных отказов банков в проведении операции и открытии счета, а также на повышение прозрачности взаимоотношений банков и их клиентов. Полноценный запуск платформы предполагается в конце 2021 — начале 2022 года. Но прежде Банк России намерен в диалоге с бизнесом выявить возможные узкие места, выслушать предложения предпринимателей, которые позволят усовершенствовать систему.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнял «Коммерсантъ» в октябре 2019 года, по замыслу регулятора KYC-платформа разделит клиентов (на первом этапе юрлица и ИП) на три категории. В «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн. На них придется 0,6−0,9% клиентов. В «желтую» зону попадут «сомнительные» клиенты (0,4−0,6% от общего числа), чьи операции банк будет анализировать в офлайне. Подавляющая часть компаний и предпринимателей останутся в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны банкиров. Критерии выявления сомнительных клиентов уже выработаны, их более 100 шт., большая часть из них публична и отражена в рекомендациях ЦБ. Часть критериев закрыта, но она «очень релевантна», передает издание слова главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского. Действующее законодательство не позволяет регулятору включаться в процесс оценки риска клиента или брать на себя исполнение отдельных комплаенс-процедур. И потому для внедрения KYC-платформы потребуются поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ) и закону «О банках и банковской деятельности». При этом создаваться платформа будет совместно с банками и вендорами банковского ПО. Решение уже было протестировано в Сбербанке. Как подчеркнули изданию в ЦБ, платформа будет только помогать банкам оценивать уровень риска клиента, работу же по оценке риска должен проводить сам банк.

Сбербанк Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

И вот на днях, как было указано выше, законопроект, позволяющий запустить платформу в дело, будет отозван из Госдумы для доработки. Ряд норм проекта вызвал серьезные нарекания со стороны депутатов, различных ведомств и участников рынка. Как подчеркивает издание, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения законодательства направлены прежде всего на снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, но в то же время одной из норм предлагается не только полностью блокировать доступ к банковским услугам юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, по оценке ЦБ, отнесены к «красной зоне», но и без полноценного судебного разбирательства изымать и перечислять в бюджет средства такого клиента. Это произойдет, если он в течение определенного срока не обжаловал в кредитной организации и в специальной межведомственной комиссии решение об отнесении его к «красной зоне» риска.

По мнению председателя экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора Владислава Резника, «если ЦБ получит такое право, то внесудебная практика конфискации может быть в дальнейшем распространена и на другие сферы в соответствии с интересами различных чиновников». А по мнению Счетной палаты, предложенный в документе механизм изъятия имущества (денежных средств) не соответствует Конституции и гражданскому законодательству РФ. Согласно ст. 35 Конституции, никто не может быть лишен имущества иначе как по решению суда. Минюст же обратил внимание на то, что в соответствии с действующей редакцией закона №115-ФЗ не допускается принудительное отчуждение чужого имущества по результатам оценки рисков совершения подозрительных операций. Минфин отметил, что отнесение в высокую группу риска означает фактическое прекращение деятельности организации, при этом подчеркивая, что законопроект предполагает обязанность кредитной организации в ограничении доступа клиента к банковским услугам, в то время как в российском законодательстве есть нормы, обязывающие банки исполнять «те или иные распоряжения клиентов, а также платежные требования от третьих лиц». К ним, в частности, относятся выплата зарплаты и перечисления в бюджет. В Сбербанке посчитали, что функционирование сервиса приведет к значительному удорожанию системы внутреннего контроля. Как говорится в отзыве Сбербанка, банки по-прежнему должны будут проводить все мероприятия по выявлению сомнительных операций, но появится новая функция информирования ЦБ РФ о выявленных расхождениях в оценке риска с обоснованием.

Министерство юстиции Российской Федерации Minjust.gov.ru

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, заверил, что документ уже дорабатывается с учетом полученных замечаний: «Норма об изъятии средств со счетов компаний с высоким уровнем риска точно будет убрана», а в ЦБ между тем сообщили, что в новой редакции законопроекта, которая дорабатывалась после обсуждения с бизнесом, одним из рассматриваемых вариантов будет процедура принудительной ликвидации организации, отнесенной к «красному» уровню риска ОД/ФТ, но вполне возможно, что «в ходе обсуждения законопроекта соответствующие нормы могут быть скорректированы в сторону смягчения».