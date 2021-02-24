Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Вашингтон обеспокоен обострением политической ситуации в Грузии, вызванного арестом лидера оппозиционной партии «Единое национальное движении» (ЕНД) Ники Мелии. Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 24 февраля сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Советник прокомментировал обострение политического кризиса в Грузии, которое началось после ареста лидера ЕНД.

«Мы обеспокоены арестом Ники Мелия в Грузии. Призываем все стороны избегать эскалации и вернуться к переговорам, чтобы поддержать грузинскую демократию», — написал американский политик.

Ранее посол США Келли Дегнан провела ряд встреч с представителями грузинского правительства и оппозиции. Она также призвала конфликтующие стороны найти компромисс, чтобы выйти из сложившегося политического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников.

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