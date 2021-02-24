Москва, , 11:12 — REGNUM Штрафы за неподчинение требованиям силовиков, в том числе в ходе массовых акций, и за нарушение порядка финансирования публичных мероприятий заметно увеличены. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей правоохранителей на демонстрациях, митингах и других собраниях грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей. Возможен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Для должностных лиц штрафы выросли до 20−40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 70−200 тыс. рублей.

Речь идёт о неповиновении сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН. Неподчинение силовым структурам в целом грозит штрафом от 2 тыс. до 4 тыс. рублей либо арестом на 15 суток, либо обязательными работами на срок до 120 часов.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях появились штрафы за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчёта об этом. Гражданам за это грозит штраф в размере 10−20 тыс. рублей, должностным лицам — 20−40 тыс. рублей, юридическим — до 200 тыс. рублей. Также предусмотрены обязательные работы.

Если средства на проведение митинга перечислило лицо, не имеющее такого права, наказание последует в виде штрафа от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при организации и проведении митингов и протестных акций в итоговом, третьем чтении 10 февраля. Совет Федерации РФ одобрил его 17 февраля.

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