Москва, 24 февраля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Штрафы за неподчинение требованиям силовиков, в том числе в ходе массовых акций, и за нарушение порядка финансирования публичных мероприятий заметно увеличены. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей правоохранителей на демонстрациях, митингах и других собраниях грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей. Возможен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Для должностных лиц штрафы выросли до 20−40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 70−200 тыс. рублей.

Речь идёт о неповиновении сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН. Неподчинение силовым структурам в целом грозит штрафом от 2 тыс. до 4 тыс. рублей либо арестом на 15 суток, либо обязательными работами на срок до 120 часов.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях появились штрафы за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчёта об этом. Гражданам за это грозит штраф в размере 10−20 тыс. рублей, должностным лицам — 20−40 тыс. рублей, юридическим — до 200 тыс. рублей. Также предусмотрены обязательные работы.

Если средства на проведение митинга перечислило лицо, не имеющее такого права, наказание последует в виде штрафа от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при организации и проведении митингов и протестных акций в итоговом, третьем чтении 10 февраля. Совет Федерации РФ одобрил его 17 февраля.

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