Новосибирск, , 10:55 — REGNUM В Новосибирске в Доме учёных Сибирского отделения РАН состоялось первое совещание рабочей группы по совершенствованию системы оплаты труда научных работников. По словам председатель СО РАН академика Валентина Пармона, встреча заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука с директорами основных академических институтов Новосибирского научного центра оказалась весьма конструктивной.

Напомним, 8 февраля во время заседания Совета по науке старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина рассказала президенту РФ Владимиру Путину о том, что её зарплата намного меньше, чем было предусмотрено указом президента от 2012 года.

«Мы прекрасно знаем, что директора институтов ННЦ у нас опытные, грамотные, заинтересованные в развитии и поддержке науки, в привлечении и удержании молодежи. И детальное сканирование ситуации показало, что директора нигде не нарушили закон, — отметил Пармон. — Закон предоставляет право устанавливать и регламентировать систему выплат внутри институтов. Но те деньги, которые доступны директорам, явно недостаточны для выполнения указа президента, если только институты не имеют существенных дополнительных доходов в виде грантов либо контрактов. Основная проблема, которая обсуждалась сейчас, это необходимость гарантий со стороны государства в достаточном, хотя бы минимальном, финансировании академических институтов, что пока не имеет места».

С одной стороны, подчеркнул Валентин Пармон, слишком большое гарантированное финансирование расслабляет коллективы. По его словам, наука должна работать на результат, а результат сейчас — это обычно не выполнение госзаданий, а работы либо по грантам, либо по контрактам.

«В то же время государственное финансирование должно стабилизировать общую финансовую обстановку в институте и, как сейчас принято говорить, поддерживать социальное согласие в коллективе. Выяснилось, что сейчас очень много дефектов в процессе государственного базового финансирования НИИ. Один из самых очевидных дефектов: при существующей системе расчёта базового финансирования института не учитывается, что в выполнении исследовательских работ задействованы не только научные сотрудники, но и другие работники, в том числе и лаборанты, и инженеры. И директор обязан их поддерживать. Но имеющиеся ресурсы из базового бюджетного финансирования не позволяют обеспечивать достойный уровень оплаты труда и «научникам», и «ненаучникам» одновременно», — подчеркнул академик.

В итоге, в ходе встречи были сформированы предложения по компромиссному решению относительно уровня «необидных» заработных плат научных работников, и сейчас ведётся работа по выработке протокола этого решения.