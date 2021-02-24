Москва, , 10:54 — REGNUM В Москве в январе 2021 года зарегистрировано 7606 сделок по вторичному жилью. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Количество сделок сократилось на 4,5% по сравнению с январём 2020 года, когда было оформлено 7969 договоров. По сравнению с декабрём 2020 года, количество регистраций упало резко — на 62%. Напомним, тогда на рынке вторичной недвижимости зарегистрировали 20 128 сделок.

«Последние пять лет в январе статистика на вторичном рынке недвижимости не отражает отчетливой тенденции — количество зарегистрированных Росреестром договоров по отношению к аналогичному месяцу прошлого года то резко увеличивалось, то весьма заметно снижалось», — прокомментировал результаты глава управления Игорь Майданов.

Он отметил сопоставимость результатов в январях 2020 и 2021 годов, разница составила лишь 363 перехода. Майданов также обратил внимание на то, что январь 2020 года, после которого произошёл спад, был рекордным за все годы.