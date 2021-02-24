Джакарта, , 10:53 — REGNUM Индонезии нужна сотня миллионов цифровых работников для поддержки экономики к 2025 году, сообщает Antara.

«Начатое нами исследование подчеркивает необходимость совершенствования технологий даже в нетехнологических секторах Индонезии», — говорится в заявлении Amazon Web Services.

В опросе участвовали шесть стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно Австралия, Индонезия, Япония, Индия, Южная Корея и Сингапур. В Индонезии в опросе участвовало более 500 специалистов в области цифровых технологий. Этот сектор достигает лишь 19% от общей численности рабочей силы в Индонезии.

Чтобы поддержать экономику Индонезия нуждается в 110 млн работников, которые будут соответствовать динамике развития технологий.

К 2025 году Индонезия будет нуждаться в работниках в области проектирования кибербезопасности, крупномасштабного моделирования данных, разработки веб-сайтов, программного обеспечения и игр.

По оценкам Amazon Web Services, к 2025 году потребуется около 946 млн человек для обучения цифровым навыкам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо назвал Индонезию одной из счастливейших стран, потому что государство получило вакцину от коронавируса, в то время как другие страны все еще борются за нее.

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