Уфа, , 11:02 — REGNUM Людей эвакуировали из нескольких школ Уфы и здания городской администрации. Об этом 24 февраля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на источник в органах правопорядка.

По информации журналистов, на электронную почту администраций этих учреждений пришли письма, в которых содержалась информация о заложенных взрывных устройствах. Сейчас в этих зданиях работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

Журналисты сообщают, что к зданию школы №61 подъехали три экипажа сотрудников Росгвардии. По предварительной информации, учеников и работников школы временно перевели в соседнее учебное заведение.

«В пресс-службе МВД Башкирии агентству «Башинформ» прокомментировали, что по данным фактам проводится проверка», — сообщают журналисты.

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