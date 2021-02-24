Ньон, Швейцария, , 10:51 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по поводу инцидента, произошедшего во время матча Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и итальянским «Миланом». Об этом 24 февраля сообщается на сайте УЕФА.

Матч проходил в Сербии. Фанаты «Црвены Звезды» скандировали в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича слово «балиджа», которое является серьёзным оскорблением. Оно используется сербскими националистами для оскорбления боснийских мусульман.

Напомним, что Ибрагимович, выступавший за сборную Швеции, имеет боснийские корни.

В связи с инцидентом дисциплинарный комитет УЕФА назначил инспектора для проведения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля «Црвена Звезда» и «Милан» сыграли вничью со счётом 2:2.

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