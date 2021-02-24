Москва, , 10:57 — REGNUM Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы объясняется увеличением зарплат в городе. Об этом 24 февраля сообщили в столичном департаменте финансов.

«Основными факторами роста поступлений стали увеличение фондов оплаты труда столичных предприятий и организаций, сохранение безработицы на относительно низком уровне, а также результаты декларационной кампании», — отметили в департаменте.

Ведомство также привело данные Мосстата, согласно которым средняя номинальная начисленная зарплата по итогам 11 месяцев 2020 года 95 719 рублей, что на 6,1% больше показателей за аналогичный период предыдущего года. Причем самый высокий рост зарплаты — около 15%, был зафиксирован в сферах здравоохранения и оказания социальных услуг.

В департаменте финансов Москвы подчеркнули, что от предприятий малого и среднего бизнеса по НДФЛ в городской бюджет в 2020 году поступило 257,7 млрд рублей. В процентном выражении на них приходится около пятой части всех отчислений по этому налогу, что сопоставимо с показателями 2019 года. В то же время платежи от индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, выросли почти на 40%.

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