Берлин, , 10:57 — REGNUM В немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Dea, являющейся крупнейшей в ФРГ, заявили о завершении своих инвестиций в проект «Северный поток — 2» («СП-2»), которые составили €730 млн, при этом дальнейшие инвестиции не планируются. Об этом 24 февраля сообщается в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал 2020 года.

Также, как считают в компании, рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие компании из Евросоюза в проекте строительства «СП-2» может продлиться 3−5 лет.

«Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 года дочерняя компания Wintershall Dea — Nederland Transport and Trading B.V. (WDNTT) — обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около 3−5 лет», — говорится в отчете Wintershall Dea.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook, что своими заявлениями о том, что причиной неприятия Вашингтоном «СП—2» являются геополитические интересы, американские власти сами признались в подрыве базовых принципов торговли и конкуренции.