Москва, , 10:49 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, торги на российских площадках возобновляются после выходного дня 23 февраля, правда возобновление это происходит в очень неблагоприятных обстоятельствах, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы с утра продолжают свое падение, добавляя к нему сегодня в среднем еще 0,4−0,6%.

Цены на нефть снижаются на 0,4%, а в Азии сегодня состоялся мини обвал, китайский фондовый индекс Hang Seng потерял сразу 3%.

Так что сложно представить на российских торгах более позитивную динамику чем на внешних рынках, особенно учитывая увеличивающееся санкционное давление.

В пользу рубля пока играет только один фактор — это относительная слабость американской валюты, которая пока не дает «гринбеку» возможность перейти к устойчивому росту против других твердых валют.

Поэтому можно предположить, что рубль сегодня, будет находиться под давлением стремясь сместиться к верхней границе дневного торгового диапазона 73,80−74,50 за американский доллар», — считает эксперт.

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