Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Генеральный директор Ford Джим Фарли представил видеотизер внедорожника Explorer 2021 в исполнении King Ranch. Видеоролик с авто размещён на официальной странице гендиректора в социальной сети Twitter.

На коротком тизерном видео демонстрируется логотип King Ranch, размещённый на подлокотнике авто. Топ-менеджер не сообщает более подробной информации о модели, но рычаг трансмиссии, показанный в ролике, взят от одного из нынешних Explorer.

Фарли написал под роликом, что «на ранчо приближается что-то большое». Новинка имеет множество внешних улучшений, включая стильную радиаторную решётку и новые колеса. Также ожидается, что модель получит дофорсированный трёхлитровый V6 EcoBoost.

Ранее компания Ford объявила отзывную компанию 153 107 автомобилей, изготовленных с 2004 по 2006 год. Они были проданы на территории США, Канады и Мексики. Причина отзыва — возможные проблемы с воздушными подушками безопасности.

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