Москва, , 10:47 — REGNUM Власти РФ помнят 1998 год, и поэтому боятся наращивания государственного долга, рассматривая его как угрозу финансовой безопасности страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал данные Счетной палаты РФ, согласно которым государственный долг РФ в 2020 году вырос на 39,9% и достиг 17,8% от ВВП.

«Рост госдолга вызван необходимостью финансировать социальные расходы в условиях кризиса. Но я думаю, что уже в 2021 году госдолг начнет снижаться. Потому что государство не любит его наращивать. И до начала коронакризисных неприятностей госдолг у нас был в интервале между 11% и 13%. Если правительство не начнет наращивать госдолг, то скоро мы вернемся к тем показателям, которые у нас были до пандемии, — сказал Зубец. — Рост госдолга не представляет никакой опасности для финансово-экономической стабильности России. Потому что Россия по-прежнему зарабатывает достаточно серьезные суммы на экспорте всякого рода сырьевых товаров. Сальдо торгового баланса у нас положительное. Сальдо финансового счета тоже близко к положительному. То есть денег в страну попадает больше, чем выносится. Поэтому власти РФ решились пойти на рост государственного долга. После завершения думской кампании, с учетом того, что сегодня перспективы развития мировой экономики достаточно хорошие, правительство, вероятно, пойдет на сокращение госдолга и на выход к значениям, которые опасны для устойчивости».

Как подчеркнул Зубец, правительство России «испуганно помнит 1998 год» и очень страшится наращивания государственного долга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государственный долг России за 2020 год вырос на 39,9% (5,4 трлн рублей), составив 18,986 трлн рублей.

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