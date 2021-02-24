Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Открытие пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах Петербурга не только сделает саму иммунизацию населения более доступной, но и поможет широкому информированию населения о прививочной кампании. Об этом 24 февраля заявили в Смольном.

Пункт вакцинации в ТРЦ «Европолис» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Сегодня в пяти торговых центрах Петербурга открылись пункты вакцинации от COVID-19.

«Это позволит повысить доступность вакцинации и упростит её процесс. А торговые комплексы, которые посещают сотни тысяч петербуржцев, станут площадкой для информирования горожан о важности вакцинации», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев при посещении прививочного пункта в ТРЦ «Невский центр».

В ТЦ «Невский центр», «Европолис», «Сити Молл» будут работать сотрудники частных медицинских организаций, в ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужная плаза» — сотрудники городских поликлиник. При этом вакцинация для всех будет бесплатной.

В пунктах вакцинации в ТЦ созданы все необходимые условия, установлено холодильное оборудование, регистрация и осмотр пациентов проходят в различных специально оборудованных помещениях.

Чтобы сделать прививку в порядке живой очереди без предварительной записи, нужно прийти с паспортом и полисом ОМС. Вторую дозу вакцины «Спутник V» через 21 день можно будет сделать в любом удобном пункте вакцинации.

На 24 февраля в Петербурге работают 128 пунктов вакцинации и пять выездных прививочных бригад. Первую прививку от коронавируса сделали более 217 тысяч горожан, полный курс вакцинации прошли 68,5 тысячи человек. Нарастающий итог поступившей в город вакцины «Спутник V» — 348,5 тысяч доз. В поликлиниках остается 101 тысяча доз.

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