Киев, 24 февраля 2021, 10:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский мог начать вводить санкции против граждан Украины из-за обвала рейтинга. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 23 февраля в эфире телеканала 112.ua.
Лукаш напомнила, что пропрезидентская партия «Слуга народа» проиграла местные выборы, Верховная рада вышла из-под контроля президента, а Международный валютный фонд (МВФ) отказался кредитовать Украину.
Второй причиной, по мнению экс-министра, стала поддержка санкций послами страны «Большой семёрки» (G7).
Она также высказала предположение, что Зеленского могли подставить собственные силовики, у которых президент Украины мог требовать основания для преследования политических оппонентов.
Лукаш добавила, что ответственность за неправомерные решения, в конечном итоге, будет нести ответственность сам Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский ввёл в силу решение СНБО о персональных санкциях в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены, однопартийцев и людей из его окружения.
Позже стало известно о том, что данные санкции против собственных граждан являются не последними, и эта практика может быть продолжена.
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