Киев, , 10:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский мог начать вводить санкции против граждан Украины из-за обвала рейтинга. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 23 февраля в эфире телеканала 112.ua.

«Я считаю, санкции появились потому, что у Зеленского и его команды началась истерика и паника в связи с резко падающими, фактически пикирующими, рейтингами», — сказала она.

Лукаш напомнила, что пропрезидентская партия «Слуга народа» проиграла местные выборы, Верховная рада вышла из-под контроля президента, а Международный валютный фонд (МВФ) отказался кредитовать Украину.

Второй причиной, по мнению экс-министра, стала поддержка санкций послами страны «Большой семёрки» (G7).

«Это вписывается в их понимание геополитической картины мира», — добавила Лукаш.

Она также высказала предположение, что Зеленского могли подставить собственные силовики, у которых президент Украины мог требовать основания для преследования политических оппонентов.

«Уставшие от истерик силовики решили посоветовать ему самому подписывать приговоры… решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины — ИА REGNUM) — это же фактически приговоры каналам, людям, которые попадают под санкции», — считает бывший политик.

Лукаш добавила, что ответственность за неправомерные решения, в конечном итоге, будет нести ответственность сам Зеленский.

«Силовики просто не захотели мараться и рассказали Зеленскому, что так можно, ему это очень понравилось» — подытожила экс-чиновник.

Напомним, ранее Зеленский ввёл в силу решение СНБО о персональных санкциях в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены, однопартийцев и людей из его окружения.

Позже стало известно о том, что данные санкции против собственных граждан являются не последними, и эта практика может быть продолжена.

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