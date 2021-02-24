Мурманск, , 10:44 — REGNUM Власти Мурманской области продолжают ослаблять антиковидный режим — с сегодняшнего дня в регионе возобновили работу аквапарки и другие объекты с массовым посещением людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Главное условие для работы заведений — загрузка не более чем на 75% от единовременной пропускной способности и соблюдение иных правил организации работы.

«С 50 до 75% увеличена и загрузка бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах и других аналогичных объектах. До сегодняшнего дня бассейны работали ровно вполовину от своей мощности», — сообщили в оперштабе.

С 24 февраля в регионе также возобновили работу солярии, бани и игровые комнаты в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали почти 19 тысяч человек.