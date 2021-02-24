Москва, 24 февраля 2021, 10:44 — REGNUM Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский решил немножко пошантажировать российское правительство, защищая угольщиков, а на самом деле создал новую тему для подогрева социального напряжения в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, планируемое увеличение утилизационного сбора на технику для добычи угля может привести к повышению тарифов на тепло и электроэнергию, предупредил замминистра энергетики Анатолий Яновский в письме, направленном в Минэкономразвития и Минпромторг.
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