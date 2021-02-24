Москва, , 10:44 — REGNUM Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский решил немножко пошантажировать российское правительство, защищая угольщиков, а на самом деле создал новую тему для подогрева социального напряжения в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Он считает вредным намерение Минпромторга увеличить утилизационный сбор на технику для горных работ, чтобы больше покупали наше, а не иностранное оборудование.

Яновский пересидел многих министров энергетики (в кресле с 2008 года) и считается хорошим лоббистом угольщиков, но он совсем не осознает последствий своего заявления.

Анатолий Борисович, не играйте такими словами, как «увеличение» и «тариф», это даже Ваш тёзка Чубайс себе не позволял», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, планируемое увеличение утилизационного сбора на технику для добычи угля может привести к повышению тарифов на тепло и электроэнергию, предупредил замминистра энергетики Анатолий Яновский в письме, направленном в Минэкономразвития и Минпромторг.

Читайте также: В России могут подорожать тепло и электроэнергия