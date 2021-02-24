Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Свердловской области лучше временно отказаться от поездок на личном автотранспорте, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Чиновник напомнил, что в регионе усилился ветер и возникли низовые метели, из-за чего на трассы вынесло выпавший ранее снег.

«Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок. Если вам всё же нужно ехать, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что нагрянувший в Челябинскую область снежный буран не должен переместиться на территорию Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за неблагоприятных погодных условий было отключено электричество в ряде территорий региона.

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