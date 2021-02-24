Бишкек, , 10:44 — REGNUM Власти Киргизии ведут подготовку к проведению вакцинации жителей страны от COVID-19 с использованием российских препаратов. Об этом 24 февраля сообщил киргизский президент Садыр Жапаров.

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«Активно развивается сотрудничество в рамках подготовки и развертывания вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Киргизии с использованием вакцин российского производства», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также президент Киргизии уточнил, что в данный момент российские вакцины от COVID-19 включены минздравом республики в специальный перечень лекарственных средств, которые можно ввозить в страну без регистрации.

«Алгоритм распределения поступающих вакцин на данном этапе подготовлен, склады готовы принять вакцину. Начаты подготовительные работы по обучению медицинских работников по хранению, обращению и использованию вакцин от COVID-19», — добавил Жапаров.

Кроме того, он рассказал, что вакцинации в Киргизии будет проведена в три этапа. На первом из них будут привиты медработники и персонал организаций здравоохранения, и сотрудники служб, находящихся в зоне повышенного риска в связи с характером их работы и предоставляющих услуги жизнеобеспечения. Далее планируется вакцинация граждан страны, которые имеют высокий риск развития тяжелых форм заболевания, социально-уязвимых групп населения и желающих поставить прививку в добровольном порядке, отметил он.

«Мы маленькая страна, и болезнь может причинить нам огромный вред. Поэтому вакцинация для нас важна как в плане сохранения жизней соотечественников, так и скорейшего возвращения жизни в стране в нормальное русло без каких-либо ограничений», — подчеркнул киргизский лидер.

Отметим, на сегодняшний день на территории Киргизии выявлено в обще сложности 86 025 подтверждённых случаев заражения коронавирусом за все время пандемии.