Бухарест, , 10:41 — REGNUM В отношении Румынской федерации тяжёлой атлетики (RWF) могут быть введены санкции из-за массовых нарушений спортсменами антидопинговых правил. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Отмечается, что ITA попросило Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) ввести санкции против RWF. Причём IWF имеет право приостановить деятельность национальной федерации.

Речь идет о пяти нарушениях, которые имели место в 2012 году. В допинг-пробах румынских тяжелоатлетов нашли анаболические стероиды.

Один из них, Мариус Данчу, был дисквалифицирован ещё в 2012 году. Ещё у четырёх спортсменов, которые представляли страну на летней Олимпиаде в Лондоне, допинг обнаружили в 2019 году.

Это Флорин Кроитору, Габриэль Синкраян, Рэзван Мартин и Роксана Кокос. В ноябре 2020 года их результаты на Играх-2012 были аннулированы.

В ITA заявили, что эти обстоятельства могут привести к санкциям против RWF, которые могут достигать двух лет дисквалификации и штрафа.

На Олимпиаде-2012 Мартин выиграл бронзовую медаль, Кокос — серебряную.