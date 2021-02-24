Москва, , 10:40 — REGNUM Гипотетический подъём заболеваемости COVID-19 может случиться в случае значительных мутаций коронавируса. Об этом РИА Новости заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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«Серьезный подъем заболеваемости чисто гипотетически может быть в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности того иммунитета, который мы видим сейчас у нашего населения», — сказал Вознесенский.

По его словам, выявляемые новые мутации коронавируса на сегодняшний день не приводят к всплеску заболеваемости, что свидетельствует о протективном иммунитете на данный момент.

При этом Вознесенский подчеркнул, что если «серьёзные изменчивости» произойдут, то подъем заболеваемости может быть.