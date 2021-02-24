Токио, , 10:38 — REGNUM Главный аналитик и профессор НИИ экономики, промышленности и торговли Японии Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от COVID-19 и признал эффективность российского препарата «Спутник V». Об этом говорится в его статье на портале Yahoo News Japan.

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«С учётом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть использование «Спутника V» в Японии в среднесрочной перспективе», — отметил профессор.

Он предположил, что борьба с COVID-19» сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер».

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

Отметим, ранее в Японии зафиксировали первый случай побочного эффекта при вакцинации против коронавирусной инфекции. случай был зафиксирован в больнице префектуры Тояма.

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