Красноярск, , 10:37 — REGNUM В настоящее время ещё один борт авиакомпании «Норильск Авиа» забрал пассажиров вертолёта Ми-8, который совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края. Об этом 24 февраля сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

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«Вертолёт Ми-8 «Норильск Авиа» забрал всех пассажиров с места вынужденной посадки и повез их по маршруту», — уточнил в беседе с ТАСС Дрегер.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Норильск Авиа». Совершил вынужденную посадку 24 февраля 2021 года в 10:46 местного времени в районе озера Дуромой, расположенного на удалении 28 км восточнее города Дудинка Красноярского края. Известно, что вертолёт перевозил пассажиров по маршруту Дудинка — Усть-Авам. Это был регулярный рейс.

«На борту находилось три члена экипажа и 16 пассажиров», — добавили в прокуратуре.

В результате произошедшего никто не пострадал, обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Норильской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.