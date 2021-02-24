Волгоград, , 10:45 — REGNUM Видеозапись, на которой молодой человек с голым торсом танцует у подножия Мамаева кургана в Волгограде, появилась в Сети. В полиции установили личность танцора, он задержан, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

На видеоролике — 20-летний житель Городищенского района, студент Волгоградского института управления — филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». Свой поступок он объяснил тем, что «хотел привлечь подписчиков на интернет-канал».

В полиции начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.