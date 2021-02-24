Пенза, 24 февраля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Пензе накануне Дня защитников Отечества, 21 февраля, прошла первая игра 1/8 финала Кубка Петрова между хоккейными командами «Дизель» и «Ростов». Пензенские спортсмены открыли счет в серии плей-офф (5:1). Поздравить хоккеистов с победой после матча зашел в раздевалку губернатор Иван Белозерцев. Соответствующая публикация размещена в Instagram главы области.

Instagram.com Иван Белозерцев поздравляет хоккеистов с победой

Вошедшего в помещение губернатора просто проигнорировали, хоккеисты даже не поднялись с мест, а кто-то и вовсе был занят просмотром телефона. Красноречивое отношение молодых людей к главе области и просто человеку, старшему по возрасту, наводит на размышление.

В комментариях к видео пользователи отметили, что масочный режим, видимо, не для всех обязателен, а поведение современных юношей вызывает недоумение.