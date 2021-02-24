Иркутск, , 10:35 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, перестал циркулировать вирус гриппа. Такой вывод можно сделать из официального сообщения территориального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, в регионе сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

«За прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 16 203 случая заболевания ОРВИ, из них 10 922 среди детей. Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости. По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в настоящее время заболеваемость связана с вирусами негриппозной этиологии», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 24 февраля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 54 961 человек (+956 за праздничные дни). Госпитализированы 1833 пациента (+70 за праздничные дни).

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