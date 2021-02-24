Москва, 24 февраля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Москва заняла пятое место в рейтинге комфортных и доступных городов России. Об этом 24 февраля сообщает РБК со ссылкой на рейтинг, составленный институтом территориального планирования «Урбаника».

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

В первую пятёрку вошли Краснодар, Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва. При этом столица резко улучшила позиции по сравнению с прошлогодним исследованием, поднявшись с 52-го места.

Резкое изменение места Москвы составители объяснили улучшением показателей по обеспеченности торговыми площадями и качеством благоустройства. В частности, по благоустройству авторы начали использовать в качестве источника данные Минстроя РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появится первый федеральный рейтинг безопасности городов, составленный по единым стандартам и методологии, которые разрабатываются в рамках создания системы «Безопасный город».