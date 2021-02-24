Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Повседневное использование микроволновой печи сопровождается рядом ошибок. Их перечислило американское издание Insider.

Так, не стоит одновременно разогревать на тарелке разные продукты питания. Одни прогреются слишком сильно, другие не нагреются до нужной степени. Готовить или разогревать разные виды пищи следует отдельно.

Ещё одну ошибку допускают те, кто не перемешивает и не переворачивает пищу. Это нужно делать для равномерного прогревания.

Греть воду в гладких стеклянных стаканах не стоит, так как для образования пузырьков и закипания вода должна соприкасаться с неровной поверхностью. Использование посуды из неподходящего материала чревато выделением вредных химических веществ.

Контролировать внутреннюю температуру продуктов нужно с помощью термощупов. Включать пустую микроволновку нельзя, это может привести к пожару.

Не стоит готовить в микроволновке острые перцы — они выделяют пары с капсаицином. Это вещество опасно раздражением слизистых. Лучше не размораживать в ней фрукты или ягоды, не готовить варёные яйца. Масло в блюда при приготовлении добавлять не стоит, это может испортить их вкус, отмечает издание.

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