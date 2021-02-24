Москва, , 10:38 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса в Москве удалось нарастить поступления в городской бюджет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 24 февраля сообщает столичный департамент финансов.

В общей сложности по данному налогу в бюджет столицы в 2020 году поступило 1 трлн 155,2 млрд рублей. Эта сумма на 11,2% выше показателей 2019 года. При этом введенные для профилактики распространения коронавируса в столице ограничения сказались отрицательно на поступления этого налога во втором квартале 2020 года — произошло снижение на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Однако этот спад удалось компенсировать за счёт роста во втором полугодии. Так в третьем и четвертом квартале в городской бюджет по НДФ поступило 688,8 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Как отмечают в департаменте финансов Москвы НДФЛ — один из главных источников поступлений в бюджет города, на долю которого приходится порядка 40% всех доходов.

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