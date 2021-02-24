Уфа, , 10:36 — REGNUM Доводы сотрудников нейрохирургического отделения Республиканской детской клинической больницы, которые пожаловались на нарушения своих трудовых прав, подтвердились в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Гострудинспекцию по региону.

Сообщается, что в феврале текущего года в Гострудинспекцию поступило коллективное письмо от работников нейрохирургического отделения Республиканской детской клинической больницы, в котором медики рассказали о том, что кроме основных ставок, они работают по совместительству, в том числе сверх установленных часов: в результате за день дежурства они отрабатывают до трёх смен.

Отмечается, что факты, которые были указаны в письме, подтвердились.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что работодатель не соблюдает условия трудовых договоров, касающиеся рабочего времени: медики перерабатывают, в том числе работают в свои выходные дни, при этом оплата производится лишь в одинарном размере, что нарушает ст. 153 Трудового Кодекса РФ. Также были выявлены и другие нарушения.

«Очень обидно, конечно, за медработников, которые все долгие месяцы пандемии работали и работают не жалея себя, сталкиваясь при этом с серьёзными нарушениями своих трудовых прав», — передает слова руководителя Гострудинспекции Татьяны Астрелиной пресс-служба ведомства.

По ее словам, в некоторых медучреждениях республики медикам не своевременно выплачивали «ковидные» выплаты, они также не получали выплаты за квалификацию, стаж.

«Типичным нарушением уже можно назвать ненадлежащую оплату сверхурочной работы, также в выходные и праздничные дни. Более того, ряд медучреждений оставили своих работников вообще без зарплаты перед самым Новым годом. К нам по этому поводу обратились сотрудники Ишимбайской, Благовещенской ЦРБ, ГКБ № 21 г. Уфы», — сообщила Астрелина.

Отмечается, что это произошло из-за того, что больницы переходили на новое программное обеспечение и некоторые медучреждения оказались не готовы к этому. В итоге зарплата за декабрь работникам была выплачена только в конце января, уточнила она.

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