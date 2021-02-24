Обнинск, Калужская область, , 10:54 — REGNUM Исторический диктант в дистанционном формате среди учащихся 9−11 классов состоится 24 февраля в Обнинске Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тема: «Выстоять и победить! Московская битва и контрнаступление Красной армии в 1941—1942 гг.». Цель диктанта: повышение исторической грамотности старшеклассников, формирование патриотизма, выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. Лектор диктанта — заместитель декана по учебной работе факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Максим Фоменко.

По результатам диктанта будут отобраны победители (десять человек), которые получат грамоты от МГУ имени М. В. Ломоносова и подарочный сертификат. Исторический диктант организован по инициативе Академии Технолаб и профессорско-преподавательского состава факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова.

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