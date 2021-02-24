Москва, 24 февраля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от одного из старейших институтов Уфы, который был создан для работы в области специальных средств связи в 1955 году. Ответчиком выступает Минобороны РФ. Заявление оставлено без движения до 22 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Иск

Иск от АО «Научно-исследовательский институт «Солитон» поступил в суд 15 февраля 2021 года, а 23 февраля стало известно, что судья Ведерников оставил его без движения из-за недочётов.

Сумма исковых требований — 62 440 156,58 рубля. Третьим лицом выступает 630 ВП Минобороны России.

Отметим, в конце декабря 2020 года министерство проиграло судебный спор с «Солитоном». Речь шла о взыскании неустойки по государственному контракту от 2018 года о доработке аппаратуры цифрового каналообразования в размере 4,5 млн рублей. Решение оспаривается в вышестоящей инстанции.

Напомним, научно-исследовательский институт «Солитон» основан как особое конструкторское бюро. По данным с сайта института, на сегодня он занимается разработкой систем передач информации по разным линиям связи, комплексов технических и программных средств, устройств для автоматизации съёма и передачи показаний со счётчиков и многого другого.