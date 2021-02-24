Липецк, 24 февраля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Липецкой области в 2020 году умерло на 23% жителей больше, чем в 2019 году. Среди регионов Черноземья это наибольший результат, сообщает 24 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

В 2019 году население Липецкой области сократилось на 16 тыс. 322 жителя, а в 2020 году — уже на 20 тыс. 81 человека. Смертность выросла по всему Черноземью: в Тамбовской области — на 16,9%, в Воронежской области — на 16%, в Белгородской области — на 15,3%, Курской — на 14,6%.

Лидером по рождаемости на фоне общего снижения стала Курская область, где в 2020 году родилось на 213 детей меньше, чем в 2019 году. В Тамбовской области зафиксировано снижение рождаемости на 291 ребёнка, в Липецкой области — на 440 детей, в Воронежской области меньше на 482 ребёнка, в Белгородской — на 846 детей.