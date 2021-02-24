Вашингтон, 24 февраля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Система противоракетной обороны (ПРО) Соединённых Штатов сейчас сосредоточена на КНДР, а не на России и Китае. Об этом заявил зампредседателя комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Потенциал нашей национальной противоракетной обороны сейчас сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране», — сказал он в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Вместе с тем он добавил, что американские военные начинают «пристально следить за Ираном, поскольку Тегеран значительными темпами продолжает строительство ракет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден никак не поменял политику своей страны в отношении Исламской Республики.

По словам Зарифа, Байден говорил, что политика его предшественника Дональда Трампа в отношении Ирана оказалась полностью провальной. Предполагалось, что политика США на иранском направлении изменится, но этого не произошло.

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