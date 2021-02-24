Ярославль, 24 февраля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Руководители ПАО «ТГК-2» и АО «Архоблэнерго» арестованы судом. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России. Руководители энергетических компаний обвиняются по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере».

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22 февраля Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал гендиректора ПАО «ТГК-2» Надежду Пинигину и гендиректора АО «Архоблэнерго» Валерия Заикина.

«По данным следствия, в результате допущенного обвиняемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 годы создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей, организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 миллионов рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 миллиарда рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 миллионов рублей№», — сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

Как полагают следователи, эти действия были совершены с целью монополизации энергетического рынка Архангельской области.

«Обвиняемые приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО «Архоблэнерго» и последующее его банкротство с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области», — сообщили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.