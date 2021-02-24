Москва, 24 февраля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Известие о том, что наряду с увеличением госдолга России в 2020 году (он вырос на 39,9%, до 18,99 трлн руб) объем нефтегазовых доходов России за этот же период снизился с 39,3% до 28% (на 2,3 трлн руб), в своём телеграм-канале прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский:

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтерубль

«Ура? Не ура: нефтегазовые доходы снизились на 2,3 трлн, долги выросли на 5,4 трлн руб. Самое печальное, что расходы бюджета на обслуживание госдолга в 2020 г. выросли на 7,3%, до 784,2 млрд руб., а 67% госдолга номинировано в иностранной валюте», — пояснил экономист.

Также Никита Кричевский обратил внимание на то, что кто-то весьма существенно наживается на расходах по обслуживанию госдолга.

«Они составляют (упрощенно) 4,1% от суммы долга. Крутовато для государственных обязательств», — подчеркнул доктор экономических наук Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что государственный долг России за 2020 год увеличился, сказано в материалах Счётной палаты РФ.

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