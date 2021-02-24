Южноуральск, Челябинская область, , 09:56 — REGNUM В Челябинской области из снежного плена спасли 20 участников детской хоккейной команды. Автобус с детьми застрял в снегу на одной из областных дорог, сообщает региональное управление ГИБДД.

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Дети возвращались из Златоуста с соревнований. На первом километре дороги Южноуральск — Магнитогорск, автобус остановили сотрудники ГИБДД. Они объяснили водителю, что в условиях мороза и метели движение ограничено, и предложили переждать в Южноуральске. Мужчина с этим согласился и заверил сотрудников ДПС в том, что выполнит рекомендацию.

Однако в 23:30 по местному времени 23 февраля ГИБДД стало известно, что автобус застрял в десяти километрах от Южноуральска. Совместно с волонтёрами стражи порядка спасли 20 детей и водителя и отправили их в гостиницу в посёлке Кичигино. Автобус извлечь из сугроба не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уже второй день бушует метель. На дорогах региона спасатели оказали помощь более 1000 человек.

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