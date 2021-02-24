Нальчик, , 09:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закрыт еще один госпиталь, в котором оказывалась помощь пациентам с COVID-19. Перестала принимать новых больных и в скором времени вернется к плановой работе ЦРБ имени А. А. Хацукова в городе Чегеме, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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В помещениях бывшего госпиталя будет проведен ремонт ряда отделений, а также обязательная дезинфекция. К штатному режиму работы больница в Чегеме вернется уже с началом марта 2021 года.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии осталось четыре госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе на базе центра СПИД, горбольницы №1 в Нальчике, в Терской районной больнице и в больнице города Нарткала.

По данным минздрава на 23 февраля, в них оказывается помощь 462 заболевшим COVID-19.