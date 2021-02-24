Кемерово, , 09:53 — REGNUM В кузбасском Гурьевске продолжается строительство храма в память о жертвах пожара в «Зимней вишне». Храм честь блаженной Ксении Петербургской возводится между старым и новым кладбищем, сообщает кузбасская митрополия.

«Жительница Гурьевска Наталья Мухина обратилась к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху с просьбой построить храм в память о своих родных — сыне Антоне и внуке Ратиборе, погибших три года назад во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Владыка благословил её. Поддержал просьбу гурьянки и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв», — уточнили в митрополии.

Внешний облик белокаменной церкви будет напоминать Афонский храм в Москве: по его образу и разрабатывался проект.

В настоящее время уже вырыт котлован под храм. Он засыпан щебнем, залит бетонной подушкой, над которой выстроена арматура. Приобретены необходимые строительные материалы. Завершить возведения храма планируется к празднованию 300-летия Кузбасса.

Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли более 60 человек, большинство из которых — дети.

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