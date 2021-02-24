Симферополь, , 09:53 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 72 новых случая коронавируса, данные за последние сутки 24 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось о 79 новых случаях заражения.

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«За 23 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

За весь период пандемии в Республике Крым подтверждено 35 467 случаев заражения коронавирусом, 31 076 человек выздоровели. Скончались 907 пациентов с COVID-19, в том числе три случая вошли в статистику за последние сутки.

В ковид-стационарах Крыма на лечении остаются 1505 пациентов (1851 — на 15 февраля), амбулаторно лечатся 2524 (2825 неделей ранее).