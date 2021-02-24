Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM В хозяйствах всех категорий Республики Алтай поголовье крупного рогатого скота на 1 февраля 2021 года составило 205,2 тыс. голов, что на 8,9% меньше, чем годом ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Ещё сильнее как в процентном соотношении, так и в абсолютным цифрах сократилось число овец и коз — 439 тыс. голов (на 20,3% меньше по сравнению с 1 февраля 2020 года). Несколько выросла лишь численность свиней — на 2,4%, до 4,6 тыс. голов. При этом снизилось производство скота и птицы на убой в живом весе — 78,6% к уровню февраля 2020 года.

«Удельный вес хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объёме производства скота и птицы на убой (в живом весе) составил 54,8%, молока — 85,5%, яиц — 100,0% (в 2020 году соответственно 50,4%, 85,8%, 100,0%)», — отметили в службе статистики.

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