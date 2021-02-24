Белград, , 09:55 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 3257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены 157 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 23 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 442 853, а количество смертельных случаев выросло до 4366.

Напомним, из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Сербии 24 февраля кризисный штаб рассмотрит возможность ужесточения мер, касающихся работы гостиничных заведений и кафе.