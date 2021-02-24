Волгоград, , 09:50 — REGNUM Количество умерших в Волгоградской области в 2020 году на 19,1% больше, чем в 2019 году. Это максимальный результат в Южном федеральном округе, сообщает 24 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

В целом за 2020 год в Волгоградской области родилось 19 тыс. 663 ребёнка, что на 1431 меньше, чем в 2019 году. Умерли 39 тыс. 114 человек, годом ранее отмечено 32 тыс. 852 смерти. В среднем в ЮФО за год смертность выросла на 15,6%, минимальный результат зафиксирован в Республике Адыгея — 7,3%, максимальный в Волгоградской области — 19,6%.

В 2020 году созданы 11 тыс. 124 новых семьи — на 2623 меньше, чем в 2019 году. Количество разводов уменьшилось — 9087 против 10 тыс. 137.