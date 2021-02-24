Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Полицейские, которые участвовали в задержании афроамериканца Дэниела Пруда в Рочестере, скончавшегося позднее в больнице, не будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает NBC New York.

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Как заявила генеральный прокурор Летиция Джейсм, чьё ведомство взяло на себя расследование смерти чернокожего мужчины, большое жюри отказалось предъявлять стражам порядка обвинения. По её словам, генеральная прокуратура «представила самые убедительные аргументы» большому жюри, но не смогло убедить его в том, что офицеры совершили преступление.

Напомним, Дэниел Пруд был задержан в марте 2020 года. По информации издания ряда СМИ, чернокожий гражданин находился в состоянии наркотического опьянения, бегал по улице без одежды и кричал, что он заразился коронавирусом.

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При задержании сотрудники полиции надели ему на голову мешок для защиты окружающих от слюны и, повалив на асфальт, применили удушающий приём. После этого мужчину госпитализирован, а затем скончался.

После этого инцидента семь сотрудников полиции города Рочестер в американском штате Нью-Йорк были отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения расследования.